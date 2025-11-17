Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Про відповідне рішення українського боксера сповістила Світова боксерська організація, повідомляє 24 Канал із посиланням на профіль WBO у соцмережі Х.

Як WBO прокоментувала відмову Усика від поясу?

Така відмова Усика від поясу зробить із Фабіо Вордлі повноцінного чемпіона. Нагадаємо, що саме непереможний британець володів статусом тимчасового чемпіона. Також Вордлі був обов'язковим суперником по лінії WBO та до останнього претендував на бій із Олександром.

WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням,

– йдеться у публікації організації.

У боксерській організації не стали розкривати причин такої відмови від титулу боксера з Криму, але у соцмережах WBO наголошується, що таке рішення було спільним.

Цікаво, що промоутер Френк Воррен лише нещодавно повідомив, що зовсім скоро WBO санкціонує бій Усик – Вордлі.