Популярний американський блогер дав інтерв’ю ютуб-каналу "Complex News", у якому поділився баченням власного майбутнього.

Як воно пов’язане із Олександром Усиком?

Джейк Пол заявив, Олександр Усик та його команда хочуть поєдинку за правилами ММА, а не боксу.

На думку блогера, це доволі цікава ідея, яку можна реалізувати протягом наступних двох років.

Поки що жодної дати, але це точно є в наших планах. Він справді цього хоче, його команда справді цього хоче. Тож подивимося, що станеться. Але, думаю, це буде дуже цікаво,

– сказав Пол.

Водночас, ютубер додав трохи реалізму у свої плани та зауважив, що Усик "мабуть досить швидко вб’є його". Спікер також зазначив, що вважає українця найвеличнішим боксером свого покоління.

Хто такий Джейк Пол та що він робить в єдиноборствах?

Джейк, як і його брат Логан, є інтернет-знаменитістю. Успішна кар’єра братів почалась ще у дитячому віці, а наразі ютуб-канал Джейка Пола має понад 20 мільйонів підписників.

Раніше він уже бився з багатьма відомими спортсменами. Зазвичай це були ветерани боксу, як Майк Тайсон чи Хуліо Сезар Чавес-молодший, або ж колишні представники ММА. Як от ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі.

У грудні блогер дійшов до шостого раунду проти Ентоні Джошуа, але усе ж програв нокаутом. Наступну ніч він провів у лікарні.

