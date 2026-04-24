Льюїс вважає, що Усик має всі шанси стати наступним видатним чемпіоном світу у важкій вазі. Під час тренувального табору він переконався, що Усик справді гідний цього статусу, повідомляє Sky Sports.
Дивіться також Усик – Верховен: анонс і прогноз на бій, коли та де дивитися
Що сказав Люїс про Усика?
Британський боксер відзначив неймовірні досягнення українського спортсмена.
Олександр Усик – великий чемпіон, чудова людина, він наполегливо тренується. Він зробив усе. Він пішов на жертву. У нього чудова сім'я, і він заслуговує на свої квіти,
– сказав Льюїс.
Що відомо про наступний бій Усика?
Поєдинок запланований на 23 травня в Єгипті, де українець зустрінеться з нідерландцем Ріко Верховеном.
Бій відбудеться в Гізі на тлі знаменитих пірамід, а головний поєдинок розпочнеться приблизно о 21:45 за київським часом.
Офіційним транслятором виступає DAZN, де поєдинок можна буде переглянути онлайн за передплатою. Можливі додаткові трансляції на інших платформах, таких як Megogo, наразі не підтверджені.
У професійному боксі Верховен провів лише один поєдинок у 2014 році.
Спершу зустріч Усика і Верховена анонсувалася як "спеціальний бій", але згодом WBC офіційно санкціонувала поєдинок, тож Усик захищатиме свій пояс цієї організації, який здобув у 2024 році у бою проти Тайсона Ф'юрі та вже двічі успішно захистив (проти Ф'юрі та Дюбуа). Інші титули Усика за версіями WBA, IBO та IBF у цьому бою не ставляться на кону.