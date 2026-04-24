Льюис считает, что Усик имеет все шансы стать следующим выдающимся чемпионом мира в тяжелом весе. Во время тренировочного лагеря он убедился, что Усик действительно достоин этого статуса, сообщает Sky Sports.
Что сказал Льюис об Усике?
Британский боксер отметил невероятные достижения украинского спортсмена.
Александр Усик – великий чемпион, замечательный человек, он упорно тренируется. Он сделал все. Он пошел на жертву. У него замечательная семья, и он заслуживает свои цветы,
– сказал Льюис.
Что известно о следующем бое Усика?
Поединок запланирован на 23 мая в Египте, где украинец встретится с нидерландцем Рико Верховеном.
Бой состоится в Гизе на фоне знаменитых пирамид, а главный поединок начнется примерно в 21:45 по киевскому времени.
Официальным транслятором выступает DAZN, где поединок можно будет посмотреть онлайн по подписке. Возможные дополнительные трансляции на других платформах, таких как Megogo, пока не подтверждены.
В профессиональном боксе Верховен провел только один поединок в 2014 году.
Сначала встреча Усика и Верховена анонсировалась как "специальный бой", но впоследствии WBC официально санкционировала поединок, поэтому Усик будет защищать свой пояс этой организации, который получил в 2024 году в бою против Тайсона Фьюри и уже дважды успешно защитил (против Фьюри и Дюбуа). Другие титулы Усика по версиям WBA, IBO и IBF в этом бою не ставятся на кон.