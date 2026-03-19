Майбутній поєдинок між абсолютним чемпіоном світу з боксу та зіркою кікбоксингу викликав жваве обговорення у спортивному середовищі. Легендарний наставник розповів 24 Каналу, що не вірить у конкурентність такого протистояння.

Дивіться також Хто такий Верховен, з яким проведе бій Усик

Чому Верховену не залишають шансів?

Дмитро Сосновський переконаний, що різниця у спеціалізації спортсменів занадто велика, аби говорити про інтригу.

Бокс є боксом. Моя особиста думка, що нічого він там не зможе нав’язати. В Олександра не повинно бути проблем у тому поєдинку,

– заявив тренер.

Фахівець наголосив, що Ріко Верховен має мінімальний досвід у профі-боксі та бився з опонентом, який не відповідає рівню топових важковаговиків.

Він провів один бій у профі-боксі – з дуже слабким суперником. Там більше було поразок, ніж перемог,

– додав Сосновський.

Тренер також підкреслив, що у боксерському поєдинку нідерландець не зможе використовувати свою головну перевагу – удари ногами.

Вони ж будуть боксувати за правилами боксу – ноги він застосовувати не буде. Тому порівнювати, хто сильніший – кікбоксер чи боксер – тут некоректно,

– пояснив він.

Мотивація Усика

Олександр Усик, за словами тренера, вже давно не має потреби щось комусь доводити. Українець перемагав найсильніших боксерів покоління – серед них Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа.

Усик є Усик – він довів, що він найкращий і найсильніший боксер у суперважкій вазі на сьогоднішній день, – наголосив Сосновський.

Тренер зазначив, що на фінальному етапі кар’єри українець має повне право звертати увагу на фінансову складову та обирати найвигідніші поєдинки.

Він уже стільки вірою і правдою служить боксу, досяг усіх результатів – і в аматорах, і в професіоналах. Він заслужив право сам вирішувати, які бої проводити,

– підсумував фахівець.

За словами Сосновського, особисто для нього такий поєдинок не виглядає спортивно рівним, хоча з точки зору видовища він може бути цікавим для глядачів.

Що відомо про бій Усика та Верховена?