Майбутній поєдинок між абсолютним чемпіоном світу з боксу та зіркою кікбоксингу викликав жваве обговорення у спортивному середовищі. Легендарний наставник розповів 24 Каналу, що не вірить у конкурентність такого протистояння.
Чому Верховену не залишають шансів?
Дмитро Сосновський переконаний, що різниця у спеціалізації спортсменів занадто велика, аби говорити про інтригу.
Бокс є боксом. Моя особиста думка, що нічого він там не зможе нав’язати. В Олександра не повинно бути проблем у тому поєдинку,
– заявив тренер.
Фахівець наголосив, що Ріко Верховен має мінімальний досвід у профі-боксі та бився з опонентом, який не відповідає рівню топових важковаговиків.
Він провів один бій у профі-боксі – з дуже слабким суперником. Там більше було поразок, ніж перемог,
– додав Сосновський.
Тренер також підкреслив, що у боксерському поєдинку нідерландець не зможе використовувати свою головну перевагу – удари ногами.
Вони ж будуть боксувати за правилами боксу – ноги він застосовувати не буде. Тому порівнювати, хто сильніший – кікбоксер чи боксер – тут некоректно,
– пояснив він.
Мотивація Усика
Олександр Усик, за словами тренера, вже давно не має потреби щось комусь доводити. Українець перемагав найсильніших боксерів покоління – серед них Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа.
Усик є Усик – він довів, що він найкращий і найсильніший боксер у суперважкій вазі на сьогоднішній день, – наголосив Сосновський.
Тренер зазначив, що на фінальному етапі кар’єри українець має повне право звертати увагу на фінансову складову та обирати найвигідніші поєдинки.
Він уже стільки вірою і правдою служить боксу, досяг усіх результатів – і в аматорах, і в професіоналах. Він заслужив право сам вирішувати, які бої проводити,
– підсумував фахівець.
За словами Сосновського, особисто для нього такий поєдинок не виглядає спортивно рівним, хоча з точки зору видовища він може бути цікавим для глядачів.
Що відомо про бій Усика та Верховена?
- Зустріч Усика з Верховеном відбудеться 23 травня 2026 року. Поєдинок пройде на арені в Гізі у Єгипті.
- На кону поєдинку стоятимуть чемпіонські титули WBC, WBA та IBF, якими володіє Усик.