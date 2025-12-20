Британець вважався великим фаворитом протистояння, попри 15-місячну паузу у виступах. Востаннє він бився проти Даніеля Дюбуа, якому поступився в титульній битві, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Джошуа зізнався, чому насправді вирішив працювати з командою Усика

Як Джошуа нокаутував Пола?

Ентоні почав доводити цей статус зі стартових секунд. Він більше влучав у суперника, проте той зробив ставку на роботу ніг і пропускав доволі небагато.

Проте ближче до четвертого раунду американець втомився й цим почав користуватися Джошуа. Загалом він тричі відправляв блогера в нокдаун, а в шостій 3-хвилинці все ж таки нокаутував влучним ударом у щелепу.

Відео нокауту в бою Джошуа – Пол

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

До слова. Цей бій став одним з найприбутковіших у кар'єрі Джошуа. Він отримає гонорар більший, ніж за кожен з поєдинків проти Олександра Усика.

Зазначимо, що ця поразка стала другою в кар'єрі шоумена Пола. Загалом він провів 14 боїв, у яких також здобув 12 перемог (дані BoxRec).

Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?