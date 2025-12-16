Після крайнього фіаско він вирішив змінити підхід до тренувань і почав працювати з командою Олександра Усика. Британський боксер на своєму ютуб-каналі розповів, чому пішов на такий крок, інформує 24 Канал.
Що сказав Джошуа про тренування з командою Усика?
Колишній чемпіон світу зізнався, що знову хоче повернутися на вершину. Він пояснив, чим керувався при виборі нових тренерів.
Я зробив крок у тінь. Я маю працювати над собою та перетасувати свої карти. Цікаво, що через 12 місяців я знову опинився на тренуваннях у Валенсії з командою, яка тренувала Ломаченка та Усика. Послухайте, якщо ви хочете перемагати, оточіть себе переможцями. Вони – переможці,
– заявив Ей Джей.
Британець додав, що для виходу на новий рівень йому потрібно вдосконалити свою фізичну форму й команда Усика здатна в цьому допомогти. Він підкреслив, щоб змагатися на елітному рівні та бути в 12-му раунді таким же хорошим, як і в першому, потрібно багато наполегливої праці.
"Це було складно, але тіло адаптовується. Треба прийняти виклик. І я скажу так: тренер показує мені свою турботу наполегливою працею. Я тренуюся не просто для змагань. Я тренуюся, тому що мені подобаються тренування. Тепер, коли йдеться про тренування для змагань, я завжди буду наполегливо працювати, незалежно від того, хто це, тому що це просто в моїй ДНК. Ми наполегливо працюємо. Кожен табір і тренування мають ставати кращими", – сказав Джошуа.
Довідка. Джошуа востаннє бився 21 вересня 2024 року. Тоді в битві за чемпіонський пояс IBF він сенсаційно програв Даніелю Дюбуа нокаутом уже у п'ятому раунді.
Що відомо про наступний бій Джошуа?
Після цього Ей Джей відновлювався від травми та переніс операцію на руці. Його повернення на ринг відбудеться 19 грудня, а суперником стане американський шоумен Джейк Пол.
Бійці проведуть очне протистояння в Маямі. Воно матиме офіційний статус і враховуватиметься в рекорд боксерів.
Поєдинок пройде за нестандартним форматом у вісім раундів з рукавицями 10 унцій. Трансляція бою буде доступна на Netflix.
Що відомо про кар'єру Джошуа?
Британець мав чудову аматорську кар'єру, вершиною якої стала перемога на Олімпіаді-2012.
Після цього дебютував на профі-рингу й у 2016 році став чемпіоном світу за версією IBF.
Мав шість успішних захистів титулу, зокрема, проти Володимира Кличка, який після тієї поразки повісив рукавички на цвях.
Загалом провів 32 бої. У них здобув 28 перемог при чотирьох поразках, дві з яких від Олександра Усика (дані BoxRec).
Очікується, що вже у 2026 році Ей Джей проведе один з найбільш очікуваних поєдинків останнього десятиліття. Раніше з'явився інсайд про його битву з Тайсоном Ф'юрі й наразі все йде до того, що вона дійсно буде організована.