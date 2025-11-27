Промоутерська компанія Most Valuable Promotions (MVP), яку заснував Джейк Пол, опублікувала допис про можливий бій з Олександром Усиком. Начебто блогер вийде на ринг проти українця у разі перемоги над Ентоні Джошуа, повідомляє 24 Канал з посиланням на MVP.
Читайте також Президент WBO прокоментував рішення Усика відмовитися від захисту пояса
Як у команді Усика відреагували на можливий бій з Полом?
Директор команди колишнього абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, Сергій Лапін, іронічно прокоментував допис промоутерської компанії.
"Що ви курите?", – написав під публікацією Лапін.
Анонс можливого бою Усик – Пол / фото промоутерської компанії MVP
Нагадаємо, що 19 грудня у Маямі відбудеться боксерський поєдинок між Джейком Полом та Ентоні Джошуа. Британець проведе перший бій після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.
В активі американського блогера є перемоги над колишніми зірками боксу та ММА. Зокрема у листопаді 2024 року Пол переміг легендарного чемпіона Майка Тайсона, який був старший за суперника на 31 рік.
З ким битиметься Усик у наступному поєдинку?
- Нагадаємо, що український боксер відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу. Усик не захотів битися з Фабіо Вордлі, який був обов'язковим претендентом, через низький рейтинг поєдинку.
- Наступним кандидатом на зустріч з Усиком залишається німець Агіт Кабаєл. 10 січня 2026 року він проведе захист титулу тимчасового чемпіона WBC, після якого боксерська організація санкціонує його бій з українцем.
- До речі, у коментарі Новини.LIVE Усик пообіцяв битися до 41 року та провести ще п'ять поєдинків.