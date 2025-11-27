Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), которую основал Джейк Пол, опубликовала сообщение о возможном бое с Александром Усиком. Вроде бы блогер выйдет на ринг против украинца в случае победы над Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на MVP.
Как в команде Усика отреагировали на возможный бой с Полом?
Директор команды бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, Сергей Лапин, иронично прокомментировал сообщение промоутерской компании.
"Что вы курите?", – написал под публикацией Лапин.
Анонс возможного боя Усик – Пол / фото промоутерской компании MVP
Напомним, что 19 декабря в Майами состоится боксерский поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Британец проведет первый бой после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа.
В активе американского блогера есть победы над бывшими звездами бокса и ММА. В частности, в ноябре 2024 года Пол победил легендарного чемпиона Майка Тайсона, который был старше соперника на 31 год.
С кем будет драться Усик в следующем поединке?
- Напомним, что украинский боксер отказался от титула WBO и потерял звание абсолютного чемпиона мира. Усик не захотел драться с Фабио Уордли, который был обязательным претендентом, из-за низкого рейтинга поединка.
- Следующим кандидатом на встречу с Усиком остается немец Агит Кабаел. 10 января 2026 года он проведет защиту титула временного чемпиона WBC, после которого боксерская организация санкционирует его бой с украинцем.
- Кстати, в комментарии в комментарии Новости.LIVE Усик пообещал драться до 41 года и провести еще пять поединков.