Однако украинец решил отказаться от титула и не проводить защиту. На этот отказ накануне отреагировал президент организации Густаво Оливьери, сообщает 24 Канал со ссылкой на LuckyPunch.

Что сказал президент WBO о решении Усика?

Функционер признался, что не ожидал такого решения от украинца. Однако он считает, что в будущем Александр снова может вернуть себе пояс, которым владел длительное время.

Это было неожиданно. Но Усик – это бывший абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте. Его первым поясом в карьере был титул WBO, он невероятный чемпион в ринге и вне его, настоящий джентльмен и посол спорта. После консультации с командой он принял решение рассмотреть другие профессиональные возможности,

– сказал Оливьери.

Пуэрториканец заявил, что уважает это решение и Усик заслужил это уважение, Он пожелал Александру успехов в карьере.

"Я желаю Александру всего наилучшего, двери WBO всегда открыты для него и его команды. Для нас большая честь иметь такого чемпиона в своей семье, как Александр Усик", – заявил президент WBO.

Справка. Пояс WBO Усик должен был защищать против Фабио Уордли, который завоевал статус временного чемпиона, победив Джозефа Паркера. После отказа британец получил полноценный титул.

Отметим, что накануне был обновлен рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Усик в нем сохранил свою позицию и до сих пор остается единственным представителем супертяжелого дивизиона.

Что известно о новоиспеченном чемпионе WBO?