Наш боксер одержал победу нокаутом в седьмом раунде, после чего поляк потерял сознание и все это выглядело очень жутко. Наконец появились хорошие новости о его состоянии здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на ringpolska.

Что известно о состоянии Михала Сочинского?

Тогда Сочинского вынесли с ринга на носилках и срочно увезли в больницу. Впоследствии промоутер Анджей Василевски заявлял, что боксер находится в искусственной коме, но угрозы жизни нет.

Через несколько дней после поединка спортсмен, к счастью, пришел в себя. Он уже пообщался с родными, но пока будет оставаться под наблюдением врачей.

Мы рады сообщить, что Михал вышел из медикаментозной комы, а его отек спал. Он поговорил с близкими. Медицинская бригада продолжит наблюдать за его восстановлением в течение следующих нескольких недель,

– говорится в сообщении.

Отметим, что во время боя в польском Хелме до нокаута Сочинский еще пять раз побывал в нокдауне. После него рефери и команда боксера получили шквал критики за то, что не остановили поединок раньше.

Справка. Это была битва за пояс WBC Baltic в крузервейте. Для Муслимова он стал первым международным поясом в карьере.

