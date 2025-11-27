Наш боксер здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді, після чого поляк втратив свідомість і все це виглядало дуже моторошно. Нарешті з'явилися хороші новини щодо його стану здоров'я, повідомляє 24 Канал із посиланням на ringpolska.

Що відомо про стан Міхала Сочинського?

Тоді Сочинського винесли з рингу на ношах і терміново відвезли в лікарню. Згодом промоутер Анджей Василевські заявляв, що боксер перебуває у штучній комі, але загрози життю немає.

Через декілька днів після поєдинку спортсмен, на щастя, прийшов до тями. Він уже поспілкувався з рідними, але поки буде залишатися під наглядом лікарів.

Ми раді повідомити, що Міхал вийшов із медикаментозної коми, а його набряк спав. Він поговорив з близькими. Медична бригада продовжить спостерігати за його відновленням протягом наступних кількох тижнів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час бою в польському Хелмі до нокауту Сочинський ще п'ять разів побував у нокдауні. Після нього рефері та команда боксера отримали шквал критики через те, що не зупинили поєдинок раніше.

Довідка. Це була битва за пояс WBC Baltic у крузервейті. Для Муслімова він став першим міжнародним поясом у кар'єрі.

Хто такий Міхал Сочинський?