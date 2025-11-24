Свій авторський фільм Дмитро Комаров присвятив темі психологічного здоров'я та його відновлення в умовах війни. Одним з героїв стрічки став колишній військовий Олександр Гадзіковський, повідомляє 24 Канал.

Як Усик долучився до створення фільму Комарова?

Колишній військовий перебував на службі з 2014 року. Під час повномасштабної війни Гадзіковський отримав поранення та побував у російському полоні.

Після важких випробувань ветеран не може повернутися до мирного життя. Автор документального проєкту залучив до зйомок Олександра Усика, щоб він допоміг своїми порадами.

Чемпіон світу з боксу зізнався, що є дипломованим психологом. Усик поділився власним досвідом виходу зі скрутних та конфліктних ситуацій.

Український боксер провів дуель поглядів з колишнім військовим. Крім того, під час спільного тренування Усик поділився з колишнім військовим секретами своїх ударів.

Відео фільму Комарова за участю Усика

У яких ще стрічках знімався Усик?