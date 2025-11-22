До цього бою британець зробив зміни у своїй традиційній підготовці й залучив до неї команду Олександра Усика. Зірковий супертяж поділився враженнями від цього досвіду, повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

Що Джошуа сказав про роботу з командою Усика?

Він підтвердив, що тренувався у Валенсії у таборі з командою українського чемпіона. Ей Джей заявив, що пішов на такий крок, щоб відволіктися від Лондона та дізнатися щось нове від спеціалістів, які допомогли Усику стати королем хевівейту.

Ні, я не тренуватимуся у Бена Девісона. Я сказав, що Лондон мене трохи відволікає, тому мене запросила тренуватися команда Усика. Я був в Іспанії, ми добре потренувалися там. Усик один із найкращих у світі, і це не тільки його заслуга, але і його команди, яка його оточує,

– сказав британець.

Ентоні розповів, як почалася співпраця та скільки вона вже триває. Також британець повідомив, чи спарингує він з Усиком під час підготовки до майбутнього бою.

"Я зв'язався з ними та зрозумів, як хтось досяг таких успіхів. Було просто феноменально. Це був чудовий досвід, і це дуже складно. Я з командою Усика вже кілька місяців. Я не спарингую з Усиком. Він зараз десь в іншому місці тренується. Він був у тренувальному таборі, але він то приходив, то йшов. Тож зараз він тренується десь в іншому місці", – заявив Джошуа.

Довідка. Бій Джошуа – Пол відбудеться 19 грудня у Маямі. Трансляція буде доступна на Netflix.

Зазначимо, що напередодні боксери провели першу дуель поглядів. Вона була доволі спокійною та завершилася без скандалів і заворушень.

Перша дуель поглядів Джошуа та Пола: дивіться відео

Що відомо про Ентоні Джошуа?

Британець є олімпійським чемпіоном Лондона-2012 в надважкому дивізіоні.

Розпочав професійну кар'єру в жовтні 2013 року й мав серію з 22 поспіль перемог.

Він був чемпіоном світу за версіями IBF, WBO та WBA, які втратив у поєдинку з Олександром Усиком, якому згодом програв також і в реванші.

Загалом на профі-рингу провів 32 бої, в яких здобув 28 перемог і зазнав чотирьох поразок. Востаннє бився з Даніелем Дюбуа у вересні 2024 року, якому програв нокаутом у п'ятому раунді в поєдинку за чемпіонський пояс IBF.

Через тривалий простій втратив місце у рейтингу BoxRec, який очолює Олександр Усик.

Нагадаємо, що раніше промоутер британця Едді Хірн заявляв, що не виключає можливість проведення трилогії Усик – Джошуа.