К этому бою британец сделал изменения в своей традиционной подготовке и привлек к ней команду Александра Усика. Звездный супертяж поделился впечатлениями от этого опыта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что Джошуа сказал о работе с командой Усика?

Он подтвердил, что тренировался в Валенсии в лагере с командой украинского чемпиона. Эй Джей заявил, что пошел на такой шаг, чтобы отвлечься от Лондона и узнать что-то новое от специалистов, которые помогли Усику стать королем хевивейта.

Нет, я не буду тренироваться у Бена Дэвисона. Я сказал, что Лондон меня немного отвлекает, поэтому меня пригласила тренироваться команда Усика. Я был в Испании, мы хорошо потренировались там. Усик один из лучших в мире, и это не только его заслуга, но и его команды, которая его окружает,

– сказал британец.

Энтони рассказал, как началось сотрудничество и сколько оно уже продолжается. Также британец сообщил, спаррингует ли он с Усиком во время подготовки к предстоящему бою.

"Я связался с ними и понял, как кто-то достиг таких успехов. Было просто феноменально. Это был замечательный опыт, и это очень сложно. Я с командой Усика уже несколько месяцев. Я не спаррингую с Усиком. Он сейчас где-то в другом месте тренируется. Он был в тренировочном лагере, но он то приходил, то уходил. Поэтому сейчас он тренируется где-то в другом месте", – заявил Джошуа.

Справка. Бой Джошуа – Пол состоится 19 декабря в Майами. Трансляция будет доступна на Netflix.

Отметим, что накануне боксеры провели первую дуэль взглядов. Она была довольно спокойной и завершилась без скандалов и беспорядков.

Первая дуэль взглядов Джошуа и Пола: смотрите видео

Что известно об Энтони Джошуа?

Британец является олимпийским чемпионом Лондона-2012 в супертяжелом дивизионе.

Начал профессиональную карьеру в октябре 2013 года и имел серию из 22 подряд побед.

Он был чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA, которые потерял в поединке с Александром Усиком, которому впоследствии проиграл также и в реванше.

Всего на профи-ринге провел 32 боя, в которых одержал 28 побед и потерпел четыре поражения. Последний раз дрался с Даниэлем Дюбуа в сентябре 2024 года, которому проиграл нокаутом в пятом раунде в поединке за чемпионский пояс IBF.

Из-за длительного простоя потерял место в рейтинге BoxRec, который возглавляет Александр Усик.

Напомним, что ранее промоутер британца Эдди Хирн заявлял, что не исключает возможность проведения трилогии Усик – Джошуа.