Британские фанаты давно хотели увидеть мегафайт с участием Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Их мечта может осуществиться в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Когда будут драться Джошуа и Фьюри?
Потрясающими планами поделился глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх. Он рассказал о подготовке двух грандиозных событий в 2026 году с участием Энтони Джошуа.
Саудовский функционер сейчас ведет переговоры с Эдди Хирном – промоутером Эй-Джея. Британец сразится в Саудовской Аравии, а затем в Великобритании.
В феврале Джошуа будет драться в нашей стране, а потом - большой бой, один из крупнейших в истории бокса, вероятно, в сентябре в Лондоне,
– заявил Турки.
В апреле следующего года в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" состоится еще один большой ивент, но саудовский функционер не сообщил подробностей.
Относительно сентябрьского боя, то эксперты убеждены, что речь идет о встрече на ринге Джошуа и Фьюри – крупнейших британских звезд хевивейта. Фанаты уже давно мечтают увидеть это противостояние. Однако каждый раз мегафайт срывался на стадии переговоров.
отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры после поражения Александру Усику в декабре 2024 года. С тех пор "Цыганский король" неоднократно намекал о возможном возвращении.
Когда в последний раз дрался Джошуа?
- Напомним, что Энтони Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024 года, когда потерпел сокрушительное поражение от Даниэля Дюбуа. После фиаско Эй Джей сделал паузу в карьере, проведя операцию на руке.
- Возвращение на ринг бывшего соперника Усика ожидается в следующем месяце. По информации Boxing News Online, бой с участием Джошуа и блогера-боксера Джейка Пола состоится 19 декабря.
- Интересно, что среди вероятных соперников Энтони Джошуа назывался Александр Усик. Промоутер Эдди Хирн не исключал вариант с третьим поединком топовых боксеров.