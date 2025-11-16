Британские фанаты давно хотели увидеть мегафайт с участием Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Их мечта может осуществиться в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Когда будут драться Джошуа и Фьюри?

Потрясающими планами поделился глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх. Он рассказал о подготовке двух грандиозных событий в 2026 году с участием Энтони Джошуа.

Саудовский функционер сейчас ведет переговоры с Эдди Хирном – промоутером Эй-Джея. Британец сразится в Саудовской Аравии, а затем в Великобритании.

В феврале Джошуа будет драться в нашей стране, а потом - большой бой, один из крупнейших в истории бокса, вероятно, в сентябре в Лондоне,

– заявил Турки.

В апреле следующего года в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" состоится еще один большой ивент, но саудовский функционер не сообщил подробностей.

Относительно сентябрьского боя, то эксперты убеждены, что речь идет о встрече на ринге Джошуа и Фьюри – крупнейших британских звезд хевивейта. Фанаты уже давно мечтают увидеть это противостояние. Однако каждый раз мегафайт срывался на стадии переговоров.

отметим, что Фьюри объявил о завершении карьеры после поражения Александру Усику в декабре 2024 года. С тех пор "Цыганский король" неоднократно намекал о возможном возвращении.

Когда в последний раз дрался Джошуа?