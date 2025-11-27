Известный комментатор и ведущий подкаста раскритиковал организаторов боя Джошуа – Пол. Он назвал безумием проводить поединок неравных соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Joe Rogan Experience.

Что сказал Роган о бое Джошуа – Пол?

По мнению блогера, Джошуа уничтожит Пола, ведь обладает смертоносным ударом нокаутера и колоссальным опытом поединков против сильнейших боксеров дивизиона. А вот ютубер выходил на ринг только с такими же блогерами, ветеранами бокса и ММА.

Если говорить реалистично, то это одно из самых безумных предложений всех времен. Вы берете пацана, у которого только что был бой, напоминающий спарринг, с 58-летним Майком Тайсоном. Вы ставите его драться с одним из самых страшных бойцов хевивейта – с абсолютным мастером нокаутов,

– заявил Роган.

Американский блогер напомнил бой Джошуа против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, которого британец легко нокаутировал на радость своих фанов.

Вы же видели, что он делает с оппонентами, которые ему не равны. С оппонентами, которые выступают не в его лиге,

– резюмировал Роган.

Отметим, что бой с участием Энтони Джошуа и Джейка Пола состоится в Майами, 19 декабря. Поединок будет официальным, а не выставочным. Стороны договорились о 8-раундовом бое.

Интересно, что блогера в случае победы над Джошуа рассчитывает на встречу в ринге с Александром Усиком. Однако в команде украинца только посмеялись над таким предложением.

