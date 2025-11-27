Відомий коментатор та ведучий подкасту розкритикував організаторів бою Джошуа – Пол. Він назвав божевіллям проводити поєдинок нерівних суперників, повідомляє 24 Канал з посиланням на подкаст Joe Rogan Experience.

Що сказав Роган про бій Джошуа – Пол?

На думку блогера, Джошуа знищить Пола, адже володіє смертоносним ударом нокаутера та колосальним досвідом поєдинків проти найсильніших боксерів дивізіону. Натомість ютубер виходив на ринг лише з такими ж блогерами, ветеранами боксу та ММА.

Якщо говорити реалістично, то це одна з найбожевільніших пропозицій усіх часів. Ви берете пацана, у якого щойно був бій, що нагадує спаринг, з 58-річним Майком Тайсоном. Ви ставите його битися з одним із найстрашніших бійців хевівейту – з абсолютним майстром нокаутів,

– заявив Роган.

Американський блогер нагадав бій Джошуа проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, якого британець легко нокаутував на радість своїх фанів.

Ви ж бачили, що він робить з опонентами, які йому не рівні. З опонентами, які виступають не в його лізі,

– резюмував Роган.

Зазначимо, що бій за участю Ентоні Джошуа та Джейка Пола відбудеться у Маямі, 19 грудня. Поєдинок буде офіційним, а не виставковим. Сторони домовилися про 8-раундовий бій.

Цікаво, що блогер у разі перемоги над Джошуа розраховує на зустріч в рингу з Олександром Усиком. Проте у команді українця лише посміялися з такої пропозиції.

