Российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов поделился подробностями общения с британцем Энтони Джошуа. Во время переписки в соцсетях россиянин предложил бывшему королю хевивейта совместный бой, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Согласился ли Джошуа на бой с россиянином?

Махмудов заявил, что якобы Эй-Джей согласился на поединок, если он победит Дэвида Аллена.

"Мы немного по-дружески пообщались с Джошуа в инстаграме. Я предложил ему бой, и он ответил: "Хорошо, в следующем году мы можем это устроить". Я сказал ему: "Ладно, ты дал мне слово". Он ответил: "Хорошо". Вот и все.

Для меня это интересный поединок не только потому, что это большая возможность, но и в спортивном плане. Дело в том, что есть история в любителях. Джошуа проиграл двум бойцам на чемпионате Европы и мира, а я их победил. Во-вторых, у нас почти одинаковые параметры: антропометрия, рост, вес и возраст. Так что это интересно. Мы словно братья-близнецы", – заявил Махмудов.

Отметим, что 11 октября Арсланбек Махмудов проведет бой против британца Дэвида Аллена. По данным BoxRec, россиянин потерпел два поражения в четырех последних поединках – Агиту Кабаелу и Гвидо Вианелло. Это привело к падению Махмудова в рейтинге супертяжелого дивизиона. Поэтому сейчас его шансы встретиться с Джошуа выглядят призрачными. Тем более такими вопросами занимаются промоутеры.

Когда вернется в ринг Джошуа?