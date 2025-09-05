Эдди Хирн высказался относительно бывшего чемпиона мира из Великобритании. Промоутер Эй Джея назвал возможных соперников в следующем бою боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.

Будет ли трилогия Усик – Джошуа?

Энтони Джошуа планирует провести промежуточный бой в следующем году, чтобы восстановиться после повреждения и вернуть форму. После разминочного поединка идеальным соперником для британского боксера был бы Тайсон Фьюри.

Эдди Хирн заявил, что Эй Джей мечтает провести бой против топового боксера. Промоутер не исключил третьего поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Те, кто знают Тайсона, понимают, что ничего планировать нельзя. Тогда это будет кто-то из топ-3 супертяжей планеты. Усик в том числе,

– сказал Хирн.

Напомним, что последний раз Энтони Джошуа дрался с Даниэлем Дюбуа осенью прошлого года. Британский боксер проиграл земляку, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.

