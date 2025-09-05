Едді Хірн висловився щодо колишнього чемпіона світу з Великої Британії. Промоутер Ей Джея назвав можливих суперників у наступному бою боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Чи буде трилогія Усик – Джошуа?

Ентоні Джошуа планує провести проміжний бій у наступному році, щоб відновитися після пошкодження та повернути форму. Після розминочного поєдинку ідеальним суперником для британського боксера був би Тайсон Ф'юрі.

Едді Хірн заявив, що Ей Джей мріє провести бій проти топового боксера. Промоутер не виключив третього поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Ті, хто знають Тайсона, розуміють, що нічого планувати не можна. Тоді це буде хтось з топ-3 супертяжів планети. Усик в тому числі,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що востаннє Ентоні Джошуа бився з Даніелем Дюбуа восени минулого року. Британський боксер програв земляку, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку.

Як Джошуа бився з Усиком?