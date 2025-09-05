У липні Олександр Усик здобув чергову гучну перемогу на ринзі. Український боксер нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді і тепер має провести захист одного зі своїх поясів, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Boxing News.

Чи позбавлять Усика титулу?

Перемога над британцем зробила Усика абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Наступним поєдинком Олександра має бути обов'язковий захист поясу WBO.

Організація надала українцю відстрочку на цей бій, адже Усик надав довідку про травму спини. Як повідомив президент WBO Густаво Олівері, до кінця року організація не квапитиме Олександра щодо узгодження нового бою.

Усика точно не позбавлять титулу як мінімум у 2025 році. Таким чином, все йде до того, що свій наступний бій український чемпіон проведе вже у 2026 році.

Що відомо про майбутній бій Усика: