Одразу після бою з Даніелем Дюбуа боксерська організація WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу з претендентом Джозеформ Паркером. Український боксер попросив організацію відтермінувати поєдинок, пославшись на травму спини, пише 24 Канал.

До теми Усик з дружиною запалили на благодійному вечері: були Монатік, Дорофєєва та Іво Бобул

Чому Усик може втратити титул?

Все б добре, але у мережу потрапило відео з благодійної вечері, яку організували Олександр Усик разом з дружиною. На заході виступили зірки українського шоубізнесу – Іво Бобул та Надя Дорофєєва. Виконавці заспівали свої популярні хіти, які змусили Усика зірватися з місця і затанцювати.

Це відео побачили представники команди Джозефа Паркера та засумнівалися у травмі українського боксера. Тренер новозеландця Енді Лі потролив Усика, нагадавши про травмовану спину.

Наразі український боксер не відреагував на критику команди Паркера. До речі, опоненти українського боксера пригадали також благодійний футбольний матч у Києві, в якому теж брав участь Усик.

Що загрожує Усику?

Нагадаємо, що після першого бою з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик втратив титул IBF. Тоді боксер відмовився від обов'язкового захисту через контракт на другий поєдинок з "Циганським королем". Українець добровільно віддав чемпіонський пояс Даніелю Дюбуа.

Наразі ситуація в чомусь подібна. Усик не поспішає визначатися з наступним суперником. Цілком ймовірно, що українець сам відмовиться від обов'язкового захисту на користь комерційного поєдинку з тим же Джейком Полом.

Представник WBO Луїс Салас висловив своє незадоволення поведінкою Усика. Наразі організація очікує новий медичний звіт від українця, який повинен підтвердити наявність травми. В іншому випадку пояс WBO дістанеться Джозефу Паркеру, а Олександр Усик втратить звання абсолютного чемпіона.

Раніше ми розповідали, як Усика за гучну вечірку розкритикував його колишній суперник Майріс Брієдіс. Латвійський боксер цинічно згадав війну, хоча сам публічно не засуджує дії Росії.