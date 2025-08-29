На благодійному вечорі Олександра Усика виступали запрошені зірки українського шоубізнесу. Майріс Брієдіс розкритикував боксера через вечірку, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку ексчемпіона світу у соцмережі Х.

Що сказав Брієдіс про вечірку Усика?

Колишній латвійський боксер на своїй сторінці у соцмережі Х висловився щодо вечірки Олександра Усика. Майріс Брієдіс заявив, що не бачить приводів для святкування, поки в Україні триває війна.

Мабуть, Брієдіс вирішив не розбиратися задля чого Олександр Усик влаштував захід. Однак 40-річний латвієць не забув про те, щоб похвалити себе та розповісти усім про те, який він хороший.

Невже війна вже закінчилася, що можна влаштовувати такі публічні свята? Поки що в мене немає приводу для святкування. Я, як депутат, думаю про свій народ і безкоштовно треную співвітчизників, щоб наша країна була сильною. Поки причини для танців не бачу,

– написав Брієдіс.

Майріс Брієдіс також опублікував відео, де Олександр Усик виступає з Іво Бобулом. Український артист виконував пісню "Розмова з тобою", а абсолютний чемпіон світу співав разом з ним в один мікрофон.

Усик співає з Бобулом: дивіться відео

Що відомо про Брієдіса?