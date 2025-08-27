Цю подію відвідало багато українських зірок. Серед них було чимало співаків і співачок, які виконували свої хіти, повідомляє 24 Канал.

Як Усик запалив на сцені під виступ Дорофєєвої?

Зокрема, у заході взяла участь одна з найпопулярніших українських артисток Надя Дорофєєва. Вона традиційно запалила на сцені, але під час її виступу головною зіркою несподівано стала інша людина.

Увагу на себе перетягнув Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу з боксу увірвався на сцену під пісню "Смак-печаль" і продемонстрував, що має неабиякі танцювальні здібності, які підкорили присутніх.

Усик ефектно станцював під пісню Дорофєєвої: дивіться відео

До слова. Саме Надя Дорофєєва виконувала гімн України перед останнім боєм Олександра Усика, який відбувся 19 липня. Тоді наш боксер у Лондоні переміг Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що на цьому благодійному вечорі Олександр Усик також продемонстрував свої вокальні здібності. Він зі сцени заспівав дуетом разом з Іво Бобулом.