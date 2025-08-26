Непереможний боєць першої напівсередньої ваги Данило Лозан висловився про своїх зіркових земляків. Він розповів, що думає про професійні та не тільки якості видатних боксерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Спорт 24.

Що думає Лозан про Ломаченка й Усика?

Чемпіон Європи серед молоді розкритикував громадянську позицію Василя Ломаченка, Він вважає, що той міг би принести багато користі рідній країні, але цього так і не сталося.

Висловлюсь по-народному, він – вата. Більшість так думає і це слово-синонім до Ломаченка. Я хочу вірити, що він допомагає ЗСУ та за українських козаків. Але оця його неоднозначна позиція й те, що він не висловлюється… Скільки б користі він міг принести, якби просто сказав: "Та скиньтесь пацанам на дрони чи підтримайте Україну". Це змінило б кардинально все щодо нього,

– сказав Лозан.

Водночас один з найперспективніших українських боксерів відзначив професійні якості Василя, заявивши, що він мав неймовірну кар'єру:

"У плані боксера, то легенда. Просто нема слів. Звісно, я ним захоплююсь. Він приклад для наслідування як спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко зробив те, що багато хто у світі не зміг зробити. Як ним можна не захоплюватись? Як людина він, певно, непоганий, але специфічний. Але за його позицію неоднозначну я засуджую максимально".

При цьому Данило в суцільному захваті від Олександра Усика. Для нього саме чинний абсолют хевівейту є кумиром.

Багато хто каже, що кумирів немає. Я там сам кумир, туди-сюди, але ні. Для мене це однозначно Олександр Олександрович Усик. Я хотів би повторити його результат, або перевершити навіть. Окрім нього є ще підкумири,

– заявив Лозан.

Довідка. Всього Данило Лозан на професійному рівні провів 15 боїв. У них 22-річний українець здобув усі перемоги, з яких 9 – нокаутом.

Нагадаємо, що напередодні Лозан у кривавому поєдинку здолав Санаталі Толтаєва у чвертьфіналі Гран-прі WBC. У тому бою він отримав моторошне розсічення, після чого звернувся до українських воїнів.