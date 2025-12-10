Френк Воррен пояснив відсутність інтересу Усика до поєдинку з Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Чому Усик не хоче битися з Вордлі?
Промоутер наголосив, що Усик говорив про те, що битиметься з переможцем бою між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі. Проте після перемоги британця український чемпіон відмовився.
Воррен заявив, що Усик зробив усе, що від нього просили. А тепер він обирає поєдинки з точки ризику та винагороди, як може отримати.
На мою думку, він вважає, що ризик за винагороду не виправданий. Хоча я вірю, що ми б продали квитки на футбольний стадіон на цей бій. Ви згадайте, 25 тисяч в Іпсвічі в дощовий вечір прийшли на Фабіо. Якби він був з Усиком, ми б заповнили Тоттенгем. Тож побачимо, що буде далі,
– сказав Воррен.
Нагадаємо, що пізніше Усик пояснив, чому відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO.
Чому Усик відмовився від титулу WBO?
Український боксер в інтерв'ю Boxing King Media наголосив, що є спорт, а також є бізнес. І якщо б переміг Паркер він би бився з ним, а Вордлі йому нецікавий.
Є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – висловився боксер.
Що відомо про майбутнє Усика?
Усик висловив бажання битися проти Деонтея Вайлдера. Окрім того, український боксер попросив у WBC провести захист титулу у бою з американцем, отримавши у результаті позитивну відповідь від організації.
За інформацією ЗМІ українець може побитися з американським супертяжем у першій половині 2026 року. Серед потенційних місць проведення поєдинку – Саудівська Аравія та США.
Також Усик інтригуюче прокоментував втрату статусу абсолютного чемпіона світу. Український боксер наголосив, що це лише тимчасово.