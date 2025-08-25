Чимало експертів і фанатів вважають, що чинний король хевівейту вже заслужив на цей статус. Своєю думкою щодо найкращого боксера в історії поділився й Оскар Де Ла Хойя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Кого Де Ла Хойя вважає найкращим боксером усіх часів?

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях виділив іншого бійця. Він на перше місце поставив легендарного американця, який на професійному рівні провів понад 200 боїв.

"Шугар Рей Робінсон – найвеличніший боксер усіх часів! Ось, по суті, і все, подивіться на нього, підкорив декілька вагових категорій, найсильніший панчер, найкраща робота ніг.

Він бився кілька разів на місяць, брав участь у найскладніших змаганнях, приймав найскладніші виклики. Шугар Рей Робінсон – він буквально GOAT у світі боксу", – сказав Де Ла Хойя.

Довідка. Шугар Рей Робінсон виступав на професійному рівні з 1940 по 1965 роки. Він провів 201 бій, у яких здобув 174 перемоги, з яких 109 нокаутом.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик назвав найкращого боксера в історії. Він також виділив топ-5 бійців сучасності.