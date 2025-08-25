Многие эксперты и фанаты считают, что действующий король хевивейта уже заслужил этот статус. Своим мнением относительно лучшего боксера в истории поделился и Оскар Де Ла Хойя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Кого Де Ла Хойя считает лучшим боксером всех времен?

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях выделил другого бойца. Он на первое место поставил легендарного американца, который на профессиональном уровне провел более 200 боев.

"Шугар Рэй Робинсон – величайший боксер всех времен! Вот, по сути, и все, посмотрите на него, покорил несколько весовых категорий, сильнейший панчер, лучшая работа ног.

Он дрался несколько раз в месяц, участвовал в самых сложных соревнованиях, принимал самые сложные вызовы. Шугар Рэй Робинсон – он буквально GOAT в мире бокса", – сказал Де Ла Хойя.

Справка. Шугар Рэй Робинсон выступал на профессиональном уровне с 1940 по 1965 годы. Он провел 201 бой, в которых одержал 174 победы, из которых 109 нокаутом.

