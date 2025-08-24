Так нигериец Айк Ибеабучи вернулся на ринг впервые с 1999 года. 52-летний боксер победил в первом поединке после длительной паузы в 26 лет, сообщает 24 канал.

Как Ибеабучи одержал победу?

Звездный боксер 1990-х годов Айк Ибеабучи сражался в родном Лагосе, столица Нигерии. 52-летний нигерийский спортсмен встретился в ринге с земляком Идрисой Афинни, которому 40 лет.

Поединок между Ибеабучи и Афинни длился всего три раунда. Ибеабучи доказал, что несмотря на возраст боксерское мастерство и скиллы не исчезли, заставив Афинни сдаться после трех раундов.

Видео с боя Ибеабучи – Афинни:

После победы над Идрисой Афинни 52-летний Айк Ибеабучи выступил с дерзким заявлением. Боксер из Нигерии бросил вызов абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

Отметим, что последний раз Айк Ибеабучи в профессиональном ринге дрался в 1999 году. Тогда нигерийский боксер в пятом раунде нокаутировал Криса Берда.

