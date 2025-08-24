Так нігерієць Айк Ібеабучі повернувся на ринг вперше з 1999 року. 52-річний боксер тріумфував у першому поєдинку після довготривалої паузи у 26 років, повідомляє 24 канал.

Як Ібеабучі здобув перемогу?

Зірковий боксер 1990-х років Айк Ібеабучі бився у рідному Лагосі, столиця Нігерії. 52-річний нігерійський спортсмен зустрівся у рингу із земляком Ідрісою Афінні, якому 40 років.

Поєдинок між Ібеабучі та Афінні тривав усього три раунди. Ібеабучі довів, що попри вік боксерська майстерність та скілли не зникли, змусивши Афінні здатися після трьох раундів.

Відео з бою Ібеабучі – Афінні:

Після перемоги над Ідрісою Афінні 52-річний Айк Ібеабучі виступив із зухвалою заявою. Боксер з Нігерії кинув виклик абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.

Зазначимо, що востаннє Айк Ібеабучі у професійному ринзі бився у 1999 році. Тоді нігерійський боксер у п'ятому раунді нокаутував Кріса Берда.

