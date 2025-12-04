У команді зіркового американського боксера позитивно відреагували на таке бажання Олександра Усика. Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу поділився своєю думкою щодо бою Усика проти Деонтея Вайлдера.

До теми "Має тільки один удар": Сіренко оцінив сенсаційний бій Усик – Вайлдер

Що сказав Гриців про бій Усик – Вайлдер?

За його словами, такий поєдинок позитивно вплине на популярність Усика у США, яка вже і так досягла високого рівня. 26-річний український боксер назвав Вайлдера "одним із найсильніших супертяжів сучасної епохи".

Гриців розповів, що саме принесе Усику ймовірна перемога над "Бронзовим бомбардувальником".

Для Усика бій з Вайлдером потрібен для збільшення впізнаваності на американському ринку. Адже Деонтей там дуже популярний і перемога над ним збільшить кількість вболівальників Олександра на цьому континенті. Також Вайлдер є одним з найсильніших супертяжів сучасної епохи, а перемога над ним дозволить Усику увійти в історію, побивши усіх трьох найпопулярніших тяжів сучасності: Джошуа, Фʼюрі, Вайлдер,

– сказав Гриців.

Відзначимо, що Гриців вже 13 грудня повернеться у ринг. У Львові Олександр проведе захист поясу WBC Francophone у бріджервейті проти досвідченого 38-річного земляка Сергія Радченка. Їх лобовий бій очолить вечір боксу у Львівському цирку. Нагадаємо, що пояс WBC Francophone львів'янин здобув завдяки перемозі над німцем Радом Рашидом (у березні 2025-го).

Що Усик сказав про бажання побитись із Вайлдером?

В інтерв'ю Boxing King Media українець заявив, що наразі не збирається вішати рукавички на цвях. Ще раніше Олександр запевнив, що хоче боксувати до 41-го року. Усик розповів, що кандидатура Вайлдера є для нього першим пріоритетом.

"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", – сказав Усик.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?