У команді зіркового американського боксера позитивно відреагували на таке бажання Олександра Усика. Український боксер Олександр Гриців в ексклюзивному коментарі 24 Каналу поділився своєю думкою щодо бою Усика проти Деонтея Вайлдера.
Що сказав Гриців про бій Усик – Вайлдер?
За його словами, такий поєдинок позитивно вплине на популярність Усика у США, яка вже і так досягла високого рівня. 26-річний український боксер назвав Вайлдера "одним із найсильніших супертяжів сучасної епохи".
Гриців розповів, що саме принесе Усику ймовірна перемога над "Бронзовим бомбардувальником".
Для Усика бій з Вайлдером потрібен для збільшення впізнаваності на американському ринку. Адже Деонтей там дуже популярний і перемога над ним збільшить кількість вболівальників Олександра на цьому континенті. Також Вайлдер є одним з найсильніших супертяжів сучасної епохи, а перемога над ним дозволить Усику увійти в історію, побивши усіх трьох найпопулярніших тяжів сучасності: Джошуа, Фʼюрі, Вайлдер,
– сказав Гриців.
Відзначимо, що Гриців вже 13 грудня повернеться у ринг. У Львові Олександр проведе захист поясу WBC Francophone у бріджервейті проти досвідченого 38-річного земляка Сергія Радченка. Їх лобовий бій очолить вечір боксу у Львівському цирку. Нагадаємо, що пояс WBC Francophone львів'янин здобув завдяки перемозі над німцем Радом Рашидом (у березні 2025-го).
Що Усик сказав про бажання побитись із Вайлдером?
В інтерв'ю Boxing King Media українець заявив, що наразі не збирається вішати рукавички на цвях. Ще раніше Олександр запевнив, що хоче боксувати до 41-го року. Усик розповів, що кандидатура Вайлдера є для нього першим пріоритетом.
"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", – сказав Усик.
Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?
Сам Вайлдер та його команда позитивно відреагували на бажання Усика. Вони тепер не відкидають варіанту проведення бою проти непереможного українця у наступному 2026 році.
Після чого видання World Boxing News повідомило, що перемовини між командами боксерів вже стартували.
З'явились два варіанти проведення бою. Перший із них те, що двобій може відбутись у лютому – березні в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії), а другий – квітень у США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).
Всесвітня боксерська рада (WBC) хоче підтримати цю битву. Це може означати, що переможець Усик – Вайлдер може вийти на Агіта Кабаєла. Щоправда, німцю ще потрібно захистити звання тимчасового чемпіона за версією WBC у найближчому поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби (10 січня 2026 року).