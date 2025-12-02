Напередодні він зробив сенсаційний анонс, заявивши, що хоче розділити ринг з Деонтеєм Вайлдером. Реакція команди американця не забарилася, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

До теми Зараз мені цікава тільки ця людина, – Усик шокував вибором наступного суперника

Як у таборі Вайлдера відреагували на заяву Усика?

Такі слова українського боксера прокоментував менеджер колишнього чемпіона світу Шеллі Фінкель. Він заявив, що команда "Бронзового бомбардувальника" готова розглянути пропозицію на бій проти чинного короля хевівейту.

Усик – великий чемпіон. У нас є плани на наступний рік, і ми б хотіли, щоб Олександр Усик став їх частиною. Якщо ми отримаємо правильну пропозицію, будемо відкриті до цього бою,

– сказав Фінкель.

Зазначимо, що Олександр Усик раніше відмовився від обов'язкового захисту титулу WBO. Він мав битися проти Фабіо Вордлі, проте звільнив титул, через що британець піднявся у статусі від тимчасового чемпіона до повноцінного.

Чому Усик не захотів битися з Вордлі?

Українець в інтерв'ю Boxing King Media розповів, чому пішов на такий крок. За його словами, бій проти Вордлі йому не був цікавий на цьому етапі кар'єри, проте він не відхиляє можливість пізніше влаштувати очний грандіозний поєдинок.

Слухай, є спорт і є бізнес. Якби виграв Джозеф Паркер, мені було б цікаво вийти проти нього на ринг. Проте переміг Вордлі – мені нецікаво з ним битися. Кажу як є,

– заявив Усик.

Що відомо про боксерську кар'єру Вайлдера?