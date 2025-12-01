Суперником українця мав стати Фабіо Вордлі, проте Олександр врешті-решт відмовився від захисту та звільнив титул. Подробиці щодо зірваної битви розповів менеджер 30-річного британця Майкл Офо, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.
Читайте також Усик знявся у новому фільмі журналіста-мандрівника Дмитра Комарова
Що менеджер сказав про бій Усик – Вордлі?
Він заявив, що між сторонами велися перемовини щодо проведення поєдинку. Офо стверджує, що були навіть узгоджені умови бою, але після цього команда Усика все ж таки змінила плани.
За словами менеджера, представники українця зробили свою пропозицію. Він вирішив не вдаватися в подробиці, але підкреслив, що принципова домовленість була досягнута.
Не вірю, що в команди Джозефа Паркера була така угода. Ми погодилися на всі умови, які вони хотіли, а потім вони відмовилися… Чесно кажучи, я думав, що Усик погодиться на бій. Я думав, що він із тих чемпіонів, які не ухиляються від викликів,
– заявив менеджер.
Чому Вордлі був обов'язковим претендентом на бій з Усиком?
Тривалий час обов'язковим претендентом на титульний бій організації WBO був Джозеф Паркер. Саме він мав стати суперником українця, але той попросив відстрочку через пошкодження після бою з Дюбуа.
Новозеландець вирішив не чекати ще додаткові три місяці та домовився про поєдинок з Вордлі. Він перемагав за очками британця, проте той нокаутував Джозефа в 11 раунді та став обов’язковим претендентом на титул Усика за лінією WBO.
Довідка. 17 листопада український боксер відмовився офіційно від титулу. Тож Вордлі піднявся у статусі з тимчасового чемпіона до повноцінного, а Усик продовжує утримувати пояси IBF, WBC і WBA.
Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра. Проте останнім часом з'являється все більше розмов про можливу трилогію з Тайсоном Ф'юрі.
Що відомо про Фабіо Вордлі?
Новоспечений чемпіон світу за версією WBO не мав аматорської школи й дебютував на професійному рівні у 2017 році.
Він досі залишається непереможним. Британець здобув 20 перемог, а ще одного разу була зафіксована нічия.
Ставав чемпіоном Великої Британії та Співдружності. Має один з найвищих показників дострокових перемог серед чинних боксерів – 95%.
За версією BoxRec, наразі посідає друге місце в рейтингу найкращих бійців хевівейту. Він поступається лише Усику, який уже тривалий час утримує пальму першості.