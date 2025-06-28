"Бронзовий бомбардувальник" повернувся у ринг з перемоги. Поєдинок завершився не легкою, але достроковою звитягою 40-річного американця, повідомляє 24 канал.

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Результат бою Вайлдер – Герндон

За всіма прогнозами Деонтей Вайлдер повинен був з легкістю перемагати Тіррела Герндона. "Бронзовий бомбардувальник" вже у другому раунді відправив суперника в нокдаун.

У третьому раунді Вайлдер продовжив активно атакувати Герндона, але Деонтей не зміг нормально влучити, аби завершити бій. У наступних двох раундах Тіррел зміг створити проблеми опоненту, здійснивши декілька влучних ударів в обличчя.

Деонтей Вайлдер згодом повернув собі ініціативу, двічі відправивши Тіррела Герндона в нокдаун у шостому раунді. Наступний раунд став фінальним і пройшов односторонньо.

Деонтей Вайлдер викинув чималу кількість ударів, на які Тіррел Герндон не зміг відповісти. У підсумку рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Деонтея.

Відео з бою Вайлдер – Герндон:

Раніше повідомляли, що Деонтей Вайлдер хотів би провести бій з Олександром Усиком. "Бронзовий бомбардувальник" зізнався, що завжди підтримував українського чемпіона.