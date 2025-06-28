"Бронзовый бомбардировщик" вернулся в ринг с победы. Поединок завершился не легкой, но досрочной победой 40-летнего американца, сообщает 24 канал.

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Результат боя Уайлдер – Герндон

По всем прогнозам Деонтей Уайлдер должен был с легкостью побеждать Тиррела Херндона. "Бронзовый бомбардировщик" уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун.

В третьем раунде Уайлдер продолжил активно атаковать Херндона, но Деонтей не смог нормально попасть, чтобы завершить бой. В следующих двух раундах Тиррел смог создать проблемы оппоненту, осуществив несколько точных ударов в лицо.

Деонтей Уайлдер впоследствии вернул себе инициативу, дважды отправив Тиррела Герндона в нокдаун в шестом раунде. Следующий раунд стал финальным и прошел односторонне.

Деонтей Уайлдер выбросил немалое количество ударов, на которые Тиррел Герндон не смог ответить. В итоге рефери остановил поединок и зафиксировал победу Деонтея.

Видео с боя Уайлдер – Герндон:

Ранее сообщалось, что Деонтей Уайлдер хотел бы провести бой с Александром Усиком. "Бронзовый бомбардировщик" признался, что всегда поддерживал украинского чемпиона.