Уже немало бойцов заявляли о своем желании стать последним соперником для Александра Усика. Накануне к этому списку добавился еще один именитый супертяж, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Кто хочет драться с Усиком

Речь идет о бывшем чемпионе мира Деонтее Уайлдере. Американский боксер заявил, что хотел бы разделить ринг с украинским чемпионом, отметив, что сам Александр Усик когда-то хотел этого боя:

Если Усик будет еще в форме, когда наступит время, то это будет очевидный выбор. Я буду драться с ним, если он будет готов. Думаю, это будет невероятно. Он ранее говорил, что хочет драться со мной, и я надеюсь, что он до сих пор так думает.

Также "Бронзовый бомбардировщик" рассказал, за кого болел в противостоянии Усик – Фьюри. Он признался, что поддерживал украинца, которому и прогнозировал победу.

"Я болел за Усика в боях с Фьюри. Я знал его возможности и то, насколько он умелый. Перед первым боем я говорил людям, что Усик победит благодаря своему стилю.

Я выбрал сторону, и это не имело ничего общего с моим соперничеством с Фьюри. А после того, как он победил его впервые, я знал, что во второй раз будет легче. Я рад за Усика", – сказал американец.

К слову. Деонтей Уайлдер свой следующий бой проведет 27 июня против Тайррелла Герндона. Всего на профессиональном уровне он дрался 48 раз: 43 победы, 1 ничья, 4 поражения.

Напомним, что "Бронзовый бомбардировщик" является одним из лучших панчеров поколения. Ранее он рассказывал, какой нокаут является его любимым.