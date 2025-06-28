Британец сейчас является, едва ли не лучшим панчером среди действующих боксеров. 24 Канал решил вспомнить знаковые нокауты в карьере "Динамита".

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Удар Дюбуа способен делать разницу

Перед реваншем с Александром Усиком уроженец Лондона провел на профессиональном уровне 24 боя. В них он одержал 22 победы, из которых 21 – нокаутом.

Свой путь на профи-ринге британец начал 8 апреля 2017 года. Его соперником стал Маркус Келли.

Несмотря на низкую оппозицию, Даниэль Дюбуа уже тогда продемонстрировал, что имеет очень серьезную "плюху", с которой стоит считаться. Он пошел в атаку на 20-й секунде поединка и после серии мощных ударов, отправил соперника на канвас. Тот смог подняться, но рефери, оценив состояние Келли, зафиксировал технический нокаут.

Первый технический нокаут Дюбуа на профессиональном уровне: смотрите видео

Во втором поединке британец снова деклассировал своего соперника техническим нокаутом. А вот в третьей битве оппонент Даниэля Дюбуа впервые не встал после отсчета рефери.

Произошло это 20 мая 2017 года. "Динамит" в своем стиле разразился серией ударов и уже на 40-й секунде "вырубил" Дэвида Хау.

Как Дюбуа впервые полноценно нокаутировал соперника: смотрите видео

Постепенно уровень соперников у Даниэля рос, однако он не имел с ними проблем, одержав до октября 2018 года девять побед. После этого ему организовали первый поединок уже довольно серьезного уровня за вакантный титул чемпиона Европы WBO.

Британец вышел на ринг с румыном Разваном Кожану. В этом бою также не было даже намека на равное противостояние и уже в конце второго раунда юный проспект "погасил свет" своему оппоненту.

Как Даниэль Дюбуа завоевал первый взрослый международный титул: смотрите видео

Один из своих самых брутальных нокаутов британский боксер записал в актив в конце 2019 года. Он дрался с японцем Кьотаро Фудзимото за вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC.

Во втором раунде "Динамит" очень мощно пробил между глаз японцу, который практически не имел шансов встать после такого пропущенного.

Нокаут Дюбуа в бою против Фудзимото: смотрите видео

Но самый эпичный и безусловно самый известный нокаут Дюбуа произошел 21 сентября 2024 года. Он впервые защищал чемпионский титул IBF против Энтони Джошуа.

"Динамит" считался андердогом противостояния, но на ринге продемонстрировал, что эксперты ошибались. Он полностью деклассировал Эй Джея, сначала отправив того в несколько нокдаунов, а уже в пятом раунде нанес решающий удар, который был признан лучшим нокаутом года.

Смотрите видеообзор боя Дюбуа – Джошуа

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Это будет реванш между бойцами, в первом противостоянии украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее "Динамит" озвучил дерзкий план на бой с Усиком. Он заявил, что пришло его время возглавить "королевский" дивизион.