Британець наразі є, чи не найкращим панчером серед чинних боксерів. 24 Канал вирішив пригадати знакові нокаути в кар'єрі "Динаміта".

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Удар Дюбуа здатен робити різницю

Перед реваншем з Олександром Усиком уродженець Лондона провів на професійному рівні 24 бої. У них він здобув 22 перемоги, з яких 21 – нокаутом.

Свій шлях на профі-рингу британець розпочав 8 квітня 2017 року. Його суперником став Маркус Келлі.

Попри низьку опозицію, Даніель Дюбуа вже тоді продемонстрував, що має дуже серйозну "плюху", з якою варто рахуватися. Він пішов в атаку на 20-й секунді поєдинку й після серії потужних ударів, відправив суперника на канвас. Той зміг підвестися, але рефері, оцінивши стан Келлі, зафіксував технічний нокаут.

Перший технічний нокаут Дюбуа на професійному рівні: дивіться відео

У другому поєдинку британець знову декласував свого суперника технічним нокаутом. А ось у третій битві опонент Даніеля Дюбуа вперше не встав після відліку рефері.

Сталося це 20 травня 2017 року. "Динаміт" у своєму стилі вибухнув серією ударів і вже на 40-й секунді "вирубив" Девіда Хау.

Як Дюбуа вперше повноцінно нокаутував суперника: дивіться відео

Поступово рівень суперників у Даніеля зростав, проте він не мав з ними проблем, здобувши до жовтня 2018 року дев'ять перемог. Після цього йому організували перший поєдинок уже доволі серйозного рівня за вакантний титул чемпіона Європи WBO.

Британець вийшов на ринг з румуном Разваном Кожану. У цьому бою також не було навіть натяку на рівне протистояння й уже наприкінці другого раунду юний проспект "загасив світло" своєму опоненту.

Як Даніель Дюбуа здобув перший дорослий міжнародний титул: дивіться відео

Один зі своїх найбрутальніших нокаутів британський боксер записав в актив наприкінці 2019 року. Він бився з японцем Кьотаро Фудзімото за вакантний титул "срібного" чемпіона за версією WBC.

У другому раунді "Динаміт" дуже потужно пробив між очей японцю, який практично не мав шансів встати після такого пропущеного.

Нокаут Дюбуа в бою проти Фудзімото: дивіться відео

Але найепічніший і безумовно найвідоміший нокаут Дюбуа стався 21 вересня 2024 року. Він уперше захищав чемпіонський титул IBF проти Ентоні Джошуа.

"Динаміт" вважався андердогом протистояння, але на ринзі продемонстрував, що експерти помилялися. Він повністю декласував Ей Джея, спочатку відправивши того в декілька нокдаунів, а уже в п'ятому раунді завдав вирішальний удар, який було визнано найкращим нокаутом року.

Дивіться відеоогляд бою Дюбуа – Джошуа

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондона на стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між бійцями, у першому протистоянні українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше "Динаміт" озвучив зухвалий план на бій з Усиком. Він заявив, що настав його час очолити "королівський" дивізіон.