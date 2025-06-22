Наразі обидва боксери готуються до цієї битви у тренувальних таборах. Своїми очікуваннями від майбутнього протистояння поділився володар пояса IBF, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

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Що сказав Дюбуа про бій з Усиком

"Динаміт" розповів, що налаштований виключно на перемогу. Британець зухвало заявив, що він молодий лев, час якого настав:

Буде феєрверк, в цей вечір будуть бомби. Я збираюся бути тим, хто кидає бомби, проходячи через усе, через що мені доведеться пройти. Я не дозволю себе зупинити. Я бачу в ньому найкращого хлопця, він один із найкращих у світі, але тепер я думаю, що настав мій час. Ви знаєте, що я молодий лев. Я повинен довести, що я справжня сила, нова сила в дивізіоні. Збираюся взяти верх.

Британський боксер додав, що перебуває у чудовій формі та готовий знищувати. Він переконаний, що зможе впоратися з емоціями та покаже, на що здатний.

"Готуюсь, готуюсь, бій, знищення – саме так. Я в хорошій формі. Я перебуваю на хорошому рівні, як фізично, так і морально. Я готовий. Це буде масштабна подія. Вона буде глобальною, світовою, усі дивитимуться – я не можу дочекатися, це багато значить для мене. Ми знайдемо спосіб стримувати емоції.

Мій тато впорається з цим досить добре, у мене хороша команда, тому я буду максимально зосередженим і сконцентрованим. Я виконуватиму свою роботу та не дозволю, щоб щось заважало. Це означає для мене все, це означає завоювання всього, що може запропонувати цей вид спорту, бути на вершині гри. Бути абсолютним чемпіоном у боксі – це все", – сказав Дюбуа.

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між бійцями, у першому поєдинку українець нокаутував британця у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм промоутером Олександром Красюком, яка тривала 12 років.