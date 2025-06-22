Зірковий боксер неодноразово заявляв, що хоче дебютувати у професійному футболі та зіграти в поєдинку УПЛ. Руслан Ротань зізнався, чи можливий розвиток таких подій під його керівництвом, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Полісся.

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Чи зіграє Усик в офіційних матчах за Полісся

Новий наставник "вовків" розповів, що український чемпіон є прикладом для всієї команди. Він переконаний, що зі своїм тренерським штабом знайде можливість залучити Олександра Усика до офіційних ігор житомирського клубу:

Усик має всі шанси вийти на поле. Але ми, звичайно, його підтримуватимемо під час найближчого бою. Олександр дає нам чемпіонський дух. Напевно, ніхто в команді не має такого чемпіонського духу, як у нього. Це натхнення та приклад для нас. Ми знайдемо час для нього й у тренуваннях, і в іграх.

Зазначимо, що наразі Олександр Усик перебуває у тренувальному таборі, де готується до битви за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Вона відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

До слова. Руслан Ротань очолив Полісся наприкінці травня. Він підписав контракт із клубом терміном на три роки.

Нагадаємо, що напередодні промоутер Олександр Красюк розповів, що його співпраця з Олександром Усиком припинена. Вони працювали разом 12 років.