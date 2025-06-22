Звездный боксер неоднократно заявлял, что хочет дебютировать в профессиональном футболе и сыграть в поединке УПЛ. Руслан Ротань признался, возможно ли развитие таких событий под его руководством, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Полесья.

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Сыграет ли Усик в официальных матчах за Полесье

Новый наставник "волков" рассказал, что украинский чемпион является примером для всей команды. Он убежден, что со своим тренерским штабом найдет возможность привлечь Александра Усика к официальным играм житомирского клуба:

Усик имеет все шансы выйти на поле. Но мы, конечно, будем его поддерживать во время ближайшего боя. Александр дает нам чемпионский дух. Наверное, никто в команде не имеет такого чемпионского духа, как у него. Это вдохновение и пример для нас. Мы найдем время для него и в тренировках, и в играх.

Отметим, что сейчас Александр Усик находится в тренировочном лагере, где готовится к битве за абсолют против Даниэля Дюбуа. Она состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

К слову. Руслан Ротань возглавил Полесье в конце мая. Он подписал контракт с клубом сроком на три года.

Напомним, что накануне промоутер Александр Красюк рассказал, что его сотрудничество с Александром Усиком прекращено. Они работали вместе 12 лет.