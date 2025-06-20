Их противостояние состоится 19 июля в Лондоне. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, какой прием ожидает украинского чемпиона от британских фанатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Усик заслужил признание

По его словам, Александра Усика очень уважают в Великобритании. Он признался, что украинцу даже дали специальное прозвище.

"Мы называем его Brit Basher (в вольном переводе – "британоненавистник"). Я думаю, британские фаны любят Усика. Он настоящий воин, который выходит драться в других странах, потому что из-за войны в Украине не имеет другого выбора.

На Уэмбли его встретят замечательно. Александр заслужил это. Он – выдающийся чемпион. То, что он сделал в боксе – феноменально. Олимпийское золото, объединенные титулы в крузервейте без единого поражения. Объединенные титулы в хевивейте, причем опять без единого поражения", – сказал Уоррен.

Справка. В течение профессиональной карьеры Александр Усик семь раз делил ринг с британскими боксерами и каждый раз оставался победителем. Украинский боксер одолел: Тони Беллью, Дерека Чисору, Энтони Джошуа (дважды), Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри (дважды).

Напомним, что ранее Александр Усик назвал боксера, который способен повторить его карьерный путь.