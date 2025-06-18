В перерыве между тренировками украинский чемпион дал интервью Boxing King Media. В нем он, в частности, поделился мнением о перспективах Джея Опетаи, который владеет титулом IBF в крузервейте, информирует 24 Канал.

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Что думает Усик об Опетае

Александр Усик высоко оценил потенциал австралийского боксера. Он считает, что непобежденный боец, которого называют "Украинский Усик", имеет все шансы, чтобы повторить его карьерный путь и покорить супертяжелую весовую категорию:

Мне нравится этот парень. Отличный спортсмен, чемпион мира в крузервейте. Если Опетая будет хорошо тренироваться, упорно работать – да, думаю, это возможно. Если он сменит категорию – возможно, я не знаю. Многие люди говорят: "Эй, ты маленький". Ну, хорошо, маленький. И что? Только твое желание, только твое сердце и твои мозги решают.

Отметим, что Джей Опетая провел на профессиональном уровне 28 боев. В них он одержал все победы, из которых 22 нокаутом.

Напомним, что ранее тренер австралийца, который является его отцом, дал прогноз на битву за абсолют Усик – Дюбуа.