Все боксерское сообщество сейчас обсуждает предстоящее событие. В стороне не остался и эпатажный отец Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Прогноз Фьюри-старшего на реванш Усик – Дюбуа

Джон Фьюри высказался о бое Александра Усика против Даниэля Дюбуа и дал свой прогноз. В отличие от большинства, он ожидает апсет в противостоянии звездных супертяжей.

"Я вижу, как Дюбуа соберет пару поясов. Интересно, сколько боев осталось еще Усику, этот парень прошел через хевивейт и крузервейт, он дерется с большими парнями.

Даниэль сейчас на коне, а Усику 38-39 лет. Александр уже не будет прежним боксером после поединков с Тайсоном. Мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш", – сказал Джон Фьюри.

Справка. В первом бою Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Их реванш состоится 19 июля в Лондоне.

Напомним, что ранее в сети появилась первая информация о гонорарах Усика и Дюбуа за предстоящую битву. Украинец получит почти вдвое больше, чем британец.