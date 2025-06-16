Однако с лидерством украинца не соглашается легендарный боксер Рой Джонс. Он назвал двух бойцов, которые заслуживают первое место, не назвав украинского чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Лучшие бойцы P4P по версии Джонса

Американец выделил Наою Иноуэ и Теренса Кроуфорда. Он считает, что японец не получает признание, на которое заслуживает, ведь его мало знают на Западе:

"Наоя Иноуэ действительно можно считать номером один в современном боксе. Просто ему сейчас нет конкурентов в этой весовой категории, чтобы получить его. А в США японца не знают, потому что у нас нет больших бойцов в его весовой категории.

Поскольку у него нет сильных оппонентов, которые бы это доказали, я вынужден оставить Теренса Кроуфорда на первой позиции. Однако вспомните, что у Теренса также когда-то были такие проблемы, как у японца – у него не было достойных соперников".

К слову. Накануне был обновлен рейтинг лучших боксеров мира. Его возглавляет Александр Усик, а Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд являются ближайшими преследователями украинца.

Напомним, что японец и американец до сих пор не знали горечи поражения на профессиональном уровне. Они провели 30 и 41 бой соответственно, победив в каждом из них.