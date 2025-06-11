Уже традиционно место в рейтинге нашлось и Александру Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring. Он сохранил свое лидерство, которое удерживает с мая прошлого года, когда одолел в битве за абсолют Тайсона Фьюри.

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Как изменился рейтинг P4P

Также неизменной осталась тройка, которая сформировалась уже довольно давно. Ближайшим преследователем Александра Усика является абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, а топ-3 замыкает обладатель пояса WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд.

Единственным отличием по сравнению с предыдущим рейтингом стали места Джесси Родригеса и Дзунто Накатани. Они обменялись позициями и теперь японец шестой, а американец – седьмой.

Обновленный рейтинг P4P за 11.06.2025

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Дзунто Накатани Джесси Родригес Сауль Альварес Кен Широ Давид Бенавидес

Напомним, что Александр Усик сейчас готовится к битве за абсолют против Даниэля Дюбуа. Она состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, кто будет официальным транслятором боя Усик – Дюбуа в Украине и сколько придется заплатить за легальный просмотр.