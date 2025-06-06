Официальным транслятором боя между элитными супертяжами является стриминговая платформа DAZN. Накануне она объявила цены на легальный просмотр поединка в разных регионах, информирует 24 Канал.

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Цена просмотра боя Усик – Дюбуа

Просмотр PPV-трансляции битвы Александр Усик – Даниэль Дюбуа обойдется жителям Украины в 830 гривен. В эту цену входит не только главное событие вечера бокса, но и весь андеркард.

Несмотря на довольно высокую стоимость подписки, она намного ниже, чем во многих странах. В частности, в Великобритании просмотр боя будет стоить 30 фунтов, а в США – 60 долларов.

Отметим, что оба боя Александра Усика против Тайсона Фьюри эксклюзивно транслировались медиасервисом Megogo. Пока неизвестно, будет ли доступен поединок на этой платформе.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля на лондонском стадионе "Уэмбли". Это будет реванш между бойцами – в первом поединке украинец победил "Динамита" техническим нокаутом.

Напомним, что ранее прогноз на битву за абсолют сделал непобедимый американец Теренс Кроуфорд.