Офіційним транслятором бою між елітними супертяжами є стримінгова платформа DAZN. Напередодні вона оголосила ціни на легальний перегляд поєдинку в різних регіонах, інформує 24 Канал.

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Ціна перегляду бою Усик – Дюбуа

Перегляд PPV-трансляції битви Олександр Усик – Даніель Дюбуа обійдеться жителям України у 830 гривень. У цю ціну входить не тільки головна подія вечора боксу, а й увесь андеркард.

Попри доволі високу вартість підписки, вона є набагато нижчою, ніж у багатьох країнах. Зокрема, у Великій Британії перегляд бою буде коштувати 30 фунтів, а у США – 60 доларів.

Зазначимо, що обидва бої Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі ексклюзивно транслювалися медіасервісом Megogo. Наразі невідомо, чи буде доступний поєдинок на цій платформі.

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між бійцями – у першому поєдинку українець переміг "Динаміта" технічним нокаутом.

Нагадаємо, що раніше прогноз на битву за абсолют зробив непереможний американець Теренс Кроуфорд.