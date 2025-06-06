В андеркарді цього бою мав виступити й Владислав Сіренко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну. Він на короткому повідомленні прийняв пропозицію битися з Ділліаном Вайтом.

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Сіренко мав провести свій найстатусніший бій

Українець погодився на цей виклик і сторони після швидких перемовин підписали контракт. Але за тиждень до запланованого поєдинку команда британця, яка сама й ініціювала переговори, несподівано відмовилася від нього.

Офіційні причини скасування бою наразі не оголошено. Проте нещодавно промоутер Френк Воррен заявляв, що Ділліан Вайт відмовився виходити на ринг в Іпсвічі, адже в нього з'явилася можливість у серпні провести великий поєдинок, який він поставив у пріоритет для себе.

Зазначимо, що це вже другий бій за два місяці, від якого відмовляється британець. У квітні він знявся з поєдинку проти Джо Джойса через травму пальця.

До слова. Всього на професійному рівні Ділліан Вайт провів 34 битви, у яких здобув 31 перемогу. Зокрема, він перемагав іменитих Дерека Чісору та Джозефа Паркера.

Нагадаємо, що Владислав Сіренко досі залишається непереможеним на профі-рингу. Востаннє він бився в жовтні 2024 року, коли брутальним нокаутом здолав Брендона Кармака.